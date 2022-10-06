金融市場「10月天」挑戰多，然國慶連假將至，國安基金留守提振市場信心，泛綠能、生技、國防軍工等「政策加持股」率先點火光輝10月行情，台達電（2308）、元晶（6443）、茂迪（6244）、國光生（4142）、北極星藥業-KY（6550）、寶一（8222）等提前鳴槍。

全球升息、俄烏戰爭添新變數，國慶連假將至，台股多空激戰，法人指出，國際不確定因素恐影響投資人抱股過節意願。不過，國安基金6日將召開例會，市場預期宣布「不退場」留守護盤，也為多檔政策加持股打上「強心針」。

國慶行情將至，統計過去10年台股表現，大盤10月漲率高達八成，而政策受惠的綠能題材，期間也多有不俗表現。在國安基金可望續挺台股信心加持下，政策加持股6日提前衝鋒，泛綠能題材股中，台達電、元晶、安集、茂迪、新晶投控、聯合再生、國碩強勢走揚。

台達電同時切入電動車、電源儲能兩大領域，近日獲美日外資同步喊買，目標價上看350、307元，外資5日轉買2,164張，股價6日盤中大漲逾3.5％，最高價觸及280元，創近九個月新高，作為權值股，拉抬大盤「功不可沒」，蓄勢挑戰今年1月中旬創下的今年高點。

同為政策力挺的生技股也搶戲，合一股價大漲近9％，一舉突破上檔月線、逼近漲停價，母集團中天也勁揚逾4％，北極星藥業-KY、寶齡富錦、中化生、國光生、和康生、亞諾法同樣強強滾。