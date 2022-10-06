墨西哥西南部城市聖米格爾托托拉潘（San Miguel Totolapan）市政廳昨（5）日下午遭到幫派開槍血洗，造成市長阿爾梅達（Conrado Mendoza Almeda）、9名警察及市府人員等18人喪命，市政廳外牆被子彈打到「整棟彈孔」，網路上也瘋傳大樓內「滿地遺體」的駭人景象。
綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）報導，墨西哥警方指出，聖米格爾托托拉潘市政廳當地時間5日下午2時遭到槍手血洗，至今至少造成18人喪命，死者包括市長阿爾梅達、9名警察，以及市府工作人員。
另外，先前也擔任市長的阿爾梅達父親阿斯柯塔（Juan Mendoza Acosta）也在住家遭到槍殺身亡，槍手先在他家行兇後才轉移陣地、前往市政廳。
現場畫面顯示，聖米格爾托托拉潘市政廳外牆滿目瘡痍、佈滿彈孔，網路上也瘋傳市政廳滿地遺體的駭人景象。
目前外界將這起恐怖行刑血案指向犯罪幫派「龍舌蘭」（Los Tequileros），案發前不久，自稱是龍舌蘭幫派成員的人士在網路上公開影片，稱將重返聖米格爾托托拉潘地區，過去龍舌蘭不斷與另一支死對頭幫派火拼。
值得注意的是，聖米格爾托托拉潘所在的格瑞羅州（Guerrero）一座高速公路曾短暫遭大型貨車封鎖道路，以阻擋安全部隊進入市區。
針對市政廳遭到血洗，阿爾梅達的所屬政黨「PRD」譴責兇嫌是懦夫，墨西哥國防部表示已經派遣部隊及海軍前往當地追緝槍手。
聖米格爾托托拉潘位處墨西哥西部受販毒集團控制的狄耶拉卡里恩特（Tierra Caliente）地區核心地帶，當地有不同幫派互相爭奪販毒路線，BBC駐墨西哥記者格蘭特（Will Grant）指出，就算是以格瑞羅州的標準來看，此次血洗事件仍是駭人聽聞。
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文章來源：CITY HALL MASSACRE Gunmen kill ‘nine people’ including mayor and injure at least 20 more as panicked residents take cover in Mexico
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