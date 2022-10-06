桃園市長鄭文燦6日出席永豐高中新建公共化幼兒園園舍動土典禮，他表示，該幼兒園完工後可讓八德茄苳地區家長們有更多選擇，孩童也能就近入學。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦6日出席永豐高中新建公共化幼兒園園舍動土典禮，他表示，在他上任前桃園的幼兒園總名額僅1萬1661個，家長為了名額搶破頭，抽籤也抽不到，推動托育公共化政策後，至今已累計增設109所公共幼兒園、增加1萬2314個就學名額，未來4年內預估再推動27所幼兒園，今天動工的永豐高中公共化幼兒園未來可收5班共136人，預計明年9月完工。

永豐非營利公共化幼兒園獲教育部核定補助5002萬元，規畫地上3層建物，總樓地板面積約1412平方公尺，建築以低樓層漸層退縮設計，總共規畫5個班級，共可招收136名幼童，其中2歲專班有1個班16人、3至5歲專班則有4班120人，預計明年9月可完工，屆時可讓八德茄苳地區家長們有更多選擇，孩童也能就近入學。

鄭文燦說，桃園率全國之先推動333育兒政策，提供生育補助及育兒津貼，後來中央幼托新制上路後成功接軌，市府也進一步針對送托準公共化保母加碼補助1000元，送托準公托化托嬰中心加碼補助2000元，讓家長的負擔少一點、幸福多一點。

幼兒園就學補助方面，目前公立幼兒園收費最高不超過1000元、非營利幼兒園不超過2000元、準公共化幼兒園不超過3000元，非營利幼兒園平日提供延托服務、寒暑假可留園，便於上班族家庭接送，提供家長更多選擇平價幼兒園的機會。

鄭文燦提及永豐高中學區未來的周邊發展，他表示，周遭除了有高城埤塘生態公園、傑克冒險公園外，鐵路地下化後將設置桃園醫院站，原鐵路路廊轉型為林蔭大道，永豐高中將成為和林蔭大道比鄰的學校。