雙北居大不易，新北市今年度青年租金補帖11月1日起至11月30日止受理申請，今年補助加碼，過去都是3000元的補貼金額，今年將根據不同資格有不同金額補助，其中育有未成年子女3人以上最高可補助6000元，是過去補貼金額的2倍。

新北市城鄉局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由128萬元放寬為132萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬4600元放寬為5萬5300元。

城鄉局說，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育孕有未成年子女的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

今年也根據不同資格，給予不同金額補助，其中單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女胎兒1或2人5000元、3人以上6000元，最長一年補貼時間。

城鄉局說，歡迎在新北市租屋的青年朋友透過線上方式或紙本郵寄方式提出申請，詳洽新北市府官網查詢(https://www.planning.ntpc.gov.tw/)。