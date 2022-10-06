配合指揮中心宣布10月13日起邊境解封改為0＋7，教育部今(6)日上午和各大專校院防疫長召開會議，討論擬取消入境專案管制，屆時學生只要憑入學通知單，即可辦理簽證或出入境許可，不再需要由教育部核定名冊。

據了解，依照會議討論，教育部原先設立桃園機場接機小組，主要負責協助境外生接機、報到、回報搭乘防疫計程車等工作，但在邊境解封上路之後，該小組將改成在桃機入境大廳設置櫃檯，處理緊急事件等提供諮詢服務，回歸學校掌握入境情形。

至於境外生入境方式，會議簡報也敘明，境外生不再限於桃園國際機場入境，擬開放各機場、港口均可入境，若學生於桃機以外其他機場、港口入境，學校則須安排協助接送。

而在追蹤境外生健康情況方面，會議簡報提到，境外生檢疫從3＋4改為0＋7天的自主防疫，教育部研擬學校免填報防疫追蹤系統，改由學校自行關懷，及時提供有症狀或確診學生醫療協助。若學生於自主防疫期間無症狀且2日內快篩陰性，可外出並且入班上課。

教育部也擬定，若境外生7天自主防疫無症狀，除可住符合1人1室的獨立衛浴條件之租屋處或親友住所或旅館外，學校可安排學校宿舍作為自主防疫地點；若有症狀，仍可入住符合1人1室的獨立衛浴等租屋處或親友住所或旅館外，但若入住學校宿舍，須為符合1人1室條件的「隔離宿舍」，確診則轉入「照護宿舍」。