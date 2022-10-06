蔡英文總統（右）6日以軍禮歡迎來訪的帛琉共和國總統惠恕仁（左），在典禮中致詞歡迎惠恕仁總統。（鄭任南攝）

蔡英文總統今以隆重軍禮迎接我太平洋友邦、帛琉共和國總統惠恕仁；總統致詞表示，期待透過這次訪問，深化兩國各領域合作；惠恕仁致詞譴責俄羅斯入侵烏克蘭；帛琉和台灣面對企圖以武力改變國際現狀的國家，民主夥伴一定持續攜手，提倡國際合作，緩和軍事緊張情勢。

蔡總統今偕同副總統賴清德等官員，在兩廳院藝文廣場以軍禮21響禮砲歡迎惠恕仁所率訪問團。

總統致詞時指出，去年3月惠恕仁總統是全球疫情發生後，第一位來訪的友邦元首，開啟亞洲第一個安全的旅遊圈。這次惠恕仁總統來台國是訪問，她要代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的歡迎。

總統說，今年12月兩國建交將邁入第23年，這一路走來，台灣和帛琉相互扶持，克服許多挑戰。

惠恕仁致詞指出，帛琉是年輕國家，蒙福有台灣跟台灣人民做朋友，為兩國夥伴關係奠基於互相尊重跟友誼上，而深化關係的是對於捍衛和平自由、民主人權，以及對抗氣候變遷與守護海洋的決心。

惠恕仁說，台灣跟帛琉的夥伴關係，克服許多的挑戰，今年稍早，台灣也派團到帛琉參與海洋大會，共同維護海上任務，這個夥伴關係對於印太安全的穩定，立下新的里程碑。

惠恕仁說，面臨當下許多挑戰，包括氣候變遷、緊張情勢等，帛琉深刻重視兩國友誼，儘管印太區域緊張情勢升溫，仍會持續堅定支持台灣。

他表示，帛琉強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭；台灣與帛琉將致力於打造和平繁榮的政府，當面對武力改變現狀的國家，要攜手提倡國際合作，緩和緊張情勢。帛琉期待持續深化與台灣堅定情誼，同心協力、其利斷金，只要合作一定可以克服萬難。