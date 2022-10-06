隨新冠病毒不斷變異，本土確診單日也破5萬例，民眾搶打次世代疫苗，目前約還有280萬劑疫苗供接種；衛福部長薛瑞元今出席立法院財委會表示，若疫苗不足會緊急採購，坦言「次世代疫苗採購中，不含國產品牌高端疫苗」。

國民黨立委賴士葆質疑，高端疫苗日前公告疫苗可有效對抗BA.5，衛福部會追加採購高端疫苗？薛瑞元冷回：「等實驗做出來再說」，強調目前次世代疫苗採購中，沒有高端疫苗。

薛瑞元表示，新冠疫苗目前還是賣方市場，因為病毒株不斷變異，疫苗生產不足以應付想要採購的買方，政府有提前採購的必要性，台灣新冠疫苗的報廢比例約6％，低於很多國家10％的水準；薛瑞元表示，政府已採購3500萬劑次世代疫苗，除日前到貨的數量外，今年底前次世代疫苗會到貨500到700萬劑、明年底前1500萬劑。

立法院財委會今舉辦「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」專題報告，除薛瑞元外，也邀請審計長陳瑞敏、主計長朱澤民等進行報告；陳瑞敏表示，高端疫苗部分批號交貨逾期，疾管署已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上仍未能履約部分依約扣罰違約金，亟待檢討。

立委費鴻泰質詢時爆料，政府向高端疫苗採購的500萬劑疫苗中，僅約150萬劑是高端自己生產，其他350萬劑是委託台康、東洋代工，顯示高端根本沒有能力大量生產，在這種情況下，政府還能跟高端簽訂合約「根本就有鬼」。

對於外界好奇各品牌的疫苗價格，薛瑞元表示，無法公開的原因是與各家疫苗廠商簽訂保密合約，高端、AZ疫苗的價格保密期限為5年，Novavax、BNT疫苗分別為7年與10年，莫德納則是不願意設定疫苗價格解密的期限。