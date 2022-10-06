智慧社區有感鷄籠中元祭必備的看桌米雕製作漸趨式微，若不用心傳承恐將失傳，特開設米雕班、邀請謝源張指導。（衛生福利部基隆醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

「看桌米雕」是鷄籠中元祭重要文化之一，基隆市信義區智慧社區發展協會憂心失傳，開設米雕班邀請大師謝源張指導，近日課程告一段落，16名學員、18件作品6日起在衛生福利部基隆醫院展出，盼讓更多民眾了解這項技藝。

鷄籠中元祭今年邁入第168年，是文化部公告無形文化資產，每年農曆7月15日會在中正公園山頭的主普壇擺設三連桌普渡，分為葷食桌、素食桌和西洋食桌，還有用麵粉、牲醴雕製成各種魚蝦鳥獸、民間故事和吉祥圖案等，供民眾欣賞這「看牲、看桌」藝術，皆由謝源張操刀重現。

智慧社區有感鷄籠中元祭必備的看桌米雕製作漸趨式微，若不用心傳承恐將失傳，特開設米雕班、邀請謝源張指導，近日課程告一段落，16名學員藉由學得的技術自由創作，作品包括飛禽走獸、人物風景、花卉等，總計18件，且以「指尖技藝‧傳承記憶－謝源張師生米雕創作展」為題，展出在衛生福利部基隆醫院1樓院史藝文走廊。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐表示，米雕創作多元、豐富，自以往傳統、小型的工藝品，轉型成創新、大型的藝術品，遠觀像是平面繪畫，近看卻是立體創作，每幅作品不論是風景、人像或靜物，都栩栩如生。展覽時間從即日起至10月31日止，歡迎民眾蒞臨參觀，一同認識這項技藝。

謝源張是文化部認證的米雕技藝保存者 ，出生於基隆，致力推廣、傳承米雕傳統技藝及培育種子老師，被讚譽為米雕國寶大師，創立「雞籠米雕藝術學會」，培育米雕師資、推廣傳統技藝。