「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府財政合作協定」於今日在蔡總統英文及帛國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）共同見證下，由財政部長蘇建榮與帛國財政部長卡萊布·烏杜（Kaleb Udui Jr.）在台北簽署，深化兩國財政全面實質合作關係。

財政部表示，我國與帛國邦誼堅實，為建立常態交流機制，就財政相關議題交換經驗，爰簽署財政合作協定。雙方同意在財政政策及國庫政策、賦稅及關務合作、國有財產管理、推動民間參與基礎建設、國際金融合作等議題，透過舉辦雙邊會議、研討會、訓練課程或派遣考察團等方式，建立制度化交流管道及合作平台。

財政部說明，該協定約定於簽署日生效，雙方後續將就未來合作計畫進行討論，我國樂於就財政紀律、公債管理、稅制建置、稅務及關務行政數位化等議題與帛國分享經驗。透過該協定建立雙方常態性及制度性財政交流合作機制，共同合作實現財政永續，打造有利雙方人民與企業經貿投資往來之友善環境。