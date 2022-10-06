918強震花東鐵路中斷、交通不便，民眾黨花蓮縣黨部主委趙世源、縣議員參選傅國淵等人今要求中央重視花東交通建設，「花東快速道路」、「鐵路高架」列民眾黨重要政見，國民黨也持續關切本案，傅強調，只要對花蓮有益的建設，應該不分黨派支持，將透過民眾黨立院黨團爭取兩大交通建設案。

中央政府對「花東快」的可行性評估全長174公里，從花蓮崇德到台東的賓朗，預計總工程費2300億元，據悉花東快可行性評估其中報告出爐，期未報告預計明年3月出爐，如果興建花東快定案，環島的高速路網計劃，就跨出一大步。

民眾黨這次在花蓮推出第一選區傅國淵、第三選區潘濬安兩位縣議員參選人，及鄉鎮市民代表、村里長等參選人。傅國淵今與花蓮市民代表許願神、市代參選人林錦生、壽豐鄉代參選人卓阿敏等人，共同提出交通政見。

傅國淵強調，花東快是民眾黨花蓮各民代參選人共推政見，民眾黨立法院黨團立委邱臣遠也表達強烈關切，尤其在918地震引發災害，鐵路一度中斷，有花東快，就可縮短兩縣距離，希望藉918大地震喚起中央政府對花蓮交通的重視。

傅國淵說，有人質疑花東快速道路興建費用如此昂貴，但就長遠計畫，花東快不僅建立台灣整個交通網連結重要一環外，也能夠做為飛機起降的戰備跑道，兼具國防和民生的價值。

他認為，這條道路「遲早要做」，所以從長遠的角度跟計畫來看，中央政府一定要儘快完成這條「花東快速道路」，呼籲中央政府重視花蓮人的心聲，給花蓮跟台東的鄉親有一條安全回家的路。

他也提到，花蓮市區包括建國路、中華路等平交道，只要上、下班交通尖峰期有火車經過，就造成大塞車，尤其鐵路假日密集增班，平交道等候時間更拉長，鐵路高架化也是當務之急。

傅國淵說，國民黨籍立委傅崐萁也持續關切花東快，地震後也邀集高公局、公路組局溝通，可見花蓮人真的很需要這條花東快，他認為只要對花蓮有益的事，都該不分黨派支持，民眾黨立院黨團也會力挺花東快興建案。