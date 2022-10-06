受到OPEC+決定自11月起每日減產200萬桶的消息激勵，在台股交易、與原油期貨連動的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）二檔正向ETF，今（6）日早盤股價同步大漲，各上漲逾3.8％及1.7％。法人提醒，因原油ETF波動加大，投資人須留意風險。

法人指出，受疫情影響，OPEC+已經近二年半都以視訊方式召開，10月5日是疫情爆發來首次以實體會議召開，市場高度關注。會議中決議11月產量將每日大幅度減產200萬桶，且固定每個月召開一次的聯合部長級監督委員會（JMMC）改成二個月召開一次，下次會議召開日期是12月5日。

美國聯準會（Fed）大幅度鷹派升息及美國3月開始積極釋放戰備儲油皆疏緩原油供應吃緊，油價已修正至俄烏戰爭前的水位。雖油價已出現明顯的修正，但美國原油庫存仍持續維持低水位現象，目前美國夏季用油旺季結束，緊接著開始進入煉油廠秋季歲修，將為原油帶來支撐。

法人表示，經濟衰退隱憂已造成國際油價自6月中的高點修正近30％，OPEC+啟動減產策略來因應油價的下跌壓力，從政治面角度思考，OPEC+試圖拿回原油價格主導權以對抗西方國家對原油價格的打壓。現階段OPEC+生產達成率仍遠不及配額，加上全球閒置產能仍低，OPEC+採取了大幅度減產將對原油市場供需造成供應吃緊。

法人提醒，全球高通膨之際，OPEC+積極想要採取減產作為對抗油價下跌壓力。然而，OPEC+大幅度減產，也意味著看壞未來經濟成長，在多空力量角力下，恐怕將再度加大原油市場的價格波動。

元大投信提醒，國內所發行的原油正向/反向ETF成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人需更加留意槓桿/反向的風險，國內所發行的原油槓桿/反向ETF其實並不適合長期持有，交易前更需留意折溢價之風險。