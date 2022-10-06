以娃娃音、多樣造型走紅的「百變女王」蔡閨，日前在高點綜合台《震震有詞》節目中透露秀場全盛時期月入百萬，但全都給了家裡，還曾因工作晚回家被父親拿刀恐嚇，她只能打開窗戶大叫救命，在提到赴日發展差點被性侵等往事，都讓人相當不捨，但蔡閨仍是以滿滿的笑容述說著這一切。

蔡閨透露早年秀場趕場落下一身病症，包含風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、心律不整、狹心症、肝臟長滿許多大水泡，還曾因出車禍但父親不贊成開刀，復原後留下頭痛、一度失明的後遺症，她說：「為什麼我眼鏡戴這麼低，是因為正常戴會壓迫到耳朵、頭部神經，只有這樣才不會痛。」而這也成了她的金字招牌！她也透露秀場全盛時期，必須吃十一種藥才能上台表演，主持人謝震武律師聽聞她上台表演前總要吃十一種藥，蔡閨則是笑答「痛才知道我還活著！」秀場時期蔡閨月收入最多可高達百萬，但她全部奉獻給了家裡，「爸爸繳會錢、醫藥費一個月10萬，我還要供四個弟弟妹妹要出國留學，只要爸爸開心我就開心。」連四個手足返台後結婚買房都是蔡閨一肩扛起房貸，她說：「不會累啊！很開心全家都可以有好的生活。」

看似光鮮亮麗的演藝圈生活，其實蔡閨也曾遭遇赴日發展時被經紀人轉賣，差點被性侵，幸好機靈的她從三樓房間一躍而下，拖著受傷的腳躲到教會，並伺機返回台灣。

在台灣發展時，蔡閨以獨特的嗓音獲得迪士尼青睞為經典卡通人物唐老鴨配音，為了更貼近唐老鴨的發音，蔡閨竟然拔掉8顆牙，聽得主持人謝震武驚呼「這犧牲太大了，如果要配米老鼠妳還要再拔幾顆牙？」她表示，當時配音一集酬勞一萬二還特地飛到美國配音，這犧牲很值得。

聽著蔡閨分享出道以來各式趣事，但其實她也因巨大壓力而罹患憂鬱症，她回想以前錄影無法趕在晚上12點返家，不了解演藝圈生態的父親會非常不悅且曾經拿出刀子作狀要砍殺她，她只能躲在房間打開窗戶對著外面大喊救命。

蔡閨對家庭無私的付出，也反映在與知名製作人賴勛彪的婚姻上，最讓大家訝異的是她竟然主動邀請先生出軌的對象，也是自己的閨蜜乾妹妹，三人同住一屋簷下多年，事過境遷後蔡閨與先生的婚姻回復到穩定狀態，她感性地對先生喊話：「疫情期間這兩年多來我身體不好，都是你陪伴著我、照顧我的工作、生活起居，很感謝你！我會跟你一輩子，也希望你跟我一輩子。」