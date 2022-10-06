台南市長黃偉哲5日表示，在新營區興業里的活動中心這周將啟用，這是他上任以來，新增的第27座。黃偉哲表示，台南市政府正朝著一里一個活動中心的目標努力。

黃偉哲昨(5)日在臉書撰寫「市府跟市民最近的距離，就是一里一個活動中心」一文。他指出，台南的活動中心特別貼近市民的生活及需求，在活動中心裡面可以唱歌、跳舞、交誼，也可以辦活動、聽演講、看電影，甚至連嫁娶宴客都會辦在活動中心，也因為有民眾的參與，才讓活動中心不會感覺冷冰冰。

黃偉哲提及，這周又有一座位在新營區興業里的活動中心啟用，這是他上任以來新增的第27座，不僅設置一些運動器材讓長輩們可以運動休憩，同時也規劃多功能的視聽教室，配合文化中心、社會局、衛生局辦理一些有趣又實用的活動跟課程，讓長輩與市民可以參與學習普及知識，豐富生活不無趣。

黃偉哲說台南市政府正朝著一里一個活動中心的目標努力，同時也全面檢視舊有活動中心的安全結構，四年來進行強化改建、耐震補強共92處，就是為了民眾來活動中心可以開心又放心。