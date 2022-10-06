大安區農會6日舉行優質芋頭評鑑比賽，獎金相當豐富。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市芋頭栽培面積達881公頃，年產量高達1.5萬公噸，是全國最大產區。大安區農會6日舉行優質芋頭評鑑比賽，芋農卓國章栽種的芋頭過關斬將，外觀及熟芋香氣口感獲評審青睞，在35組高手中脫穎而出，榮登今年芋頭王。

大安區優質芋頭評鑑比賽今日在大安農會舉行，由農糧署中區分署台中辦事處專員陳志鈴、台中區農業改良場秘書蕭政弘、研究員錢昌聖、台北農產運銷公司拍賣員邱智偉、台中果菜運銷公司課長陳又嘉等5位擔任評審。

今年有35組區內產銷班及芋農參加，第一階段評比項目以生鮮芋頭外觀整齊度、重量、形狀、縱剖面及病蟲害情形等，評選20名再晉升進入第二階段評比。第二階段評選則以及熟芋香氣、色澤、質地、口感等項目專業評比。

經過評比，由芋農卓國章拔得頭籌，榮登今年芋頭王；黃至青、蔣基章2人榮獲頭等獎，許春田、紀咏妡、施水壽3人榮獲金質獎，鄭全益、鐘立佳、陳朝豊及莊登坤4人獲銀質獎，林瑞香、許勝昆、賴科、陳進興、溫政彬、卓富山、張江成、蔡美美、鐘智良及呂炳春等10人榮獲優勝獎。

大安農會總幹事蔡建宗指出，今年評鑑獎金相當豐富，特等獎1萬8000元計1名、頭等獎8000元計2名、金牌獎5000元計3名、銀牌獎3000元計4名、優等獎1000元計10名等榮譽獎，盼藉比賽邀各界農業好手較勁，提升芋頭栽培技術與品質，推廣正值產季優質大安芋頭。

台中市農業局表示，台中為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃，年產量達1萬5758公噸，分佈於大甲、大安、后里及外埔等區；其中大安位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜優勢，每年8月至翌年4月生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，且大安農會推廣地區產業建立「大安偶芋」標章品牌行銷通路，歡迎市民踴躍購買支持。