許多人與另一半吵架後會分房睡，一名網友表示，夫妻吵架看對方不順眼，但家中剛好沒有多餘的房間可以分房睡，所以找來一塊白色布簾，將雙人床直接分隔成2張單人床，夫妻一人睡一邊誰也不打擾誰。爆笑畫面引來網友討論，不少人笑歪說，吵架還是要持家，睡一間可以省冷氣錢。

一名網友近日在微博上PO照分享說，夫妻之間到了這個地步，還有必要過下去嗎？從畫面中可見，原本應該是夫妻一起睡的雙人床，硬生生的被從天花板垂下來的白布簾一分為二，兩邊的床位各有一個枕頭和一件被子。

夫妻吵架靠1招分開睡，超狂畫面引起網友討論。（圖／翻攝自微博荣耀游小菜 ）

爆笑照片引起網友討論，「分上下舖更方便」、「這種分法也太好笑了吧」、「各家有各家的過法」、「吵架也要省冷氣的費用」、「是家裡房子太小了嗎？怎不乾脆分房睡就好呢？」

也有網友見狀吐槽說，吵架以後喪失理智了嗎？這個分法無論怎麼看都不是很公平，因為一邊的床位有電燈，另一邊的床位有冷氣，這兩個生活必需品怎麼沒有跟著切割一人一半呢？