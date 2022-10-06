無抽菸習慣卻因家族遺傳而罹癌，目前最為人知的堪稱肺腺癌了。兩位年齡分別為64歲及56歲的姐妹，相約健檢後發現，兩人在肺部皆有異常影像，後由醫師進一步確診，均已罹患肺腺癌。醫師表示，不抽菸確實可降低罹患肺癌，但罹患肺癌的原因眾多，且家族中有肺癌家族病史者要特別注意，直系親屬若有2位以上罹患肺癌，個人罹患肺癌的機率為一般民眾的5 ~ 7倍。

北投健康管理醫院內科部主任蔡聰聰表示，這兩姊妹日前相約到該院健檢，透過肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），檢查結果呈現2人在肺部皆有異常影像，分別是左上肺葉有1處約1.8公分的毛玻璃結節及左下肺葉處有1處約1.3公分紮實結節，後續由臨床專科醫師進一步確診，已分別罹患第2期肺腺癌及第1期肺腺癌。

蔡聰聰表示，過去的觀念，大多會將肺癌與抽菸做直接聯想，事實上，國人罹患肺癌患者中大多數均無抽菸習慣，尤其是女性肺癌患者中，更有90％皆無抽菸習慣。

兩姐妹透露，她們的父親及阿姨在幾年前也是因罹患肺腺癌離世，但因父親及阿姨皆有長年菸癮，所以把兩位長輩的肺腺癌認定為與抽菸有直接關聯，卻忽略肺癌與肺癌家族病史也有相關性。

蔡聰聰表示，不抽菸確實可降低罹患肺癌的機率，但罹患肺癌的原因眾多，例如抽菸、長期接觸二手菸、空污、工作環境長期接觸化學致癌物（石棉、苯、焦油等）、遺傳、慢性肺部疾病等。此外，家族中有肺癌家族病史者要特別注意，直系親屬若有2位以上罹患肺癌，個人罹患肺癌的機率為一般民眾的5 ~ 7倍。

肺癌已連續42年為癌症死因第一位。蔡聰聰提醒，除了不吸菸、遠離二手菸外，目前透過肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）有助有機會找出早期肺癌的病灶，進而及早進行治療。