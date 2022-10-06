新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增4萬6423例本土個案，較上周四4萬4665例增加3.9％，另有61例境外移入、57例死亡。死亡個案最小為1歲腦炎男童，於發病6天後就病逝。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於昨系統出現異常，今日個案數有低估，預期明日的個案數將增加。今日本土個案以新北單日新增9281例居多，其次依序為台中5867例、台北5201例、桃園4963例、高雄4495例、台南3421例等；境外移入個案則分別自泰國、英國、加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南等移入。

與此同時，國內今也新增211例中重症，其中150例中症、61例重症。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日重症個案包括1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）3歲男童，無慢性病、未接種疫苗，6月底曾快篩陽但未通報，僅自主隔離，9月27日發燒、活力及食慾下降，9月29日至急診，檢查有扁桃腺紅腫及A型鏈球菌。

男童住院後，給予抗生素等藥物治療，但仍持續發燒、出現腹痛、腹瀉、頸部淋巴結腫，懷疑為MIS-C。經給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，已在10月5日出院。

今日死亡個案中，最年輕為1名1歲無慢性病、未接種疫苗的男童。羅一鈞表示，男童9月24日發燒、咳嗽，9月27日快篩陽確診，28日晚間全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎。

男童9月29日轉至醫學中心，插管、收治於加護病房，使用呼吸器及多重藥物治療，雖積極救治，仍出現休克、上消化道出血等併發症，於9月30日過世，從發病到死亡僅6天。目前兒童重症累計238例，其中35例死亡。

另1名年輕死亡個案為20多歲、無慢性病、接種3劑疫苗的男子，頭痛1個月後，9月30日突然意識喪失至急診，PCR陽性確診，Ct值17，電腦斷層顯示有腦出血、腦水腫，緊急手術後，於加護病房照護，不過病情仍惡化，於10月3日過世。截至目前，國內共累計673萬1939例確診、1萬1337例死亡。