在開幕祈福禮中，輔祭們舉揚著十字架、手持著禮書，隨後十來位共祭神父們、振聲董事長劉獻堂主教和主禮黃敏正神父緩緩步入聖堂。（陳麒全攝）

黃敏正神父以「領導者的靈修」發表專題演講，提醒所有學校領導者，愛天主的學校就是要親力親為、謙虛和愛德展現。（陳麒全攝）

「2022天主教學校經營領導研習營」於10月6、7日兩日在天主教振聲高中舉辦，全國北中南東共46所天主教學校的董事長和校長們，齊聚於振聲聖堂內，以莊嚴隆重的彌撒為研習營展開序幕。（陳麒全攝）

「2022天主教學校經營領導研習營」於10月6、7日兩日在天主教振聲高中舉辦，全國北中南東共46所天主教學校的董事長和校長們，齊聚於振聲聖堂內，以莊嚴隆重的彌撒為研習營展開序幕。

天主教學校校務發展協會為宣達天主教學校教育核心理念，搭配教育思潮，以契合時代脈動等目的，舉辦「2022天主教學校經營領導研習營」，二天一夜的研習營在6日開幕祈福禮中展開序幕。

在開幕祈福禮中，輔祭們舉揚著十字架、手持著禮書，隨後十來位共祭神父們、振聲董事長劉獻堂主教和主禮黃敏正神父緩緩步入聖堂，堂內環繞著眾參禮者們一同與聖詠團優美地高聲詠唱聖歌，喜樂地宣達出天主更新了親赴天主聖宴在場每一位的身心靈。

主禮黃敏正神父帶領眾人感謝天主多年來賜予天主教學校豐厚的恩典，懇求仁慈的天父賜給每一位校長滿滿的智慧及恩典，在面對校務發展時，能全心依靠主耶穌基督，完成天父所交託的旨意。讓上主助佑依教會精神所創辦的學校得以順利推展，好能將福音的種子播在教職員工生們的心田裡，使他們獲得更豐富的生命。

黃敏正神父以「領導者的靈修」發表專題演講，提醒所有學校領導者，愛天主的學校就是要親力親為、謙虛和愛德展現。如同數十年前46所學校的創校神父們因為愛天主、愛台灣的人民，而創立了福音園地，邀請所有教育人秉著熱情、謙虛、緊跟著天主好好地愛和服務於教育。