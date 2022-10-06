國門將解封，桃園捷運公司與雙北捷運系統合作，推出2大好康。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

10月13日將迎來邊境解封，桃園捷運公司與雙北捷運系統合作，推出2大好康。桃捷、北捷共推86折優惠的「桃園機場捷運與台北捷運聯合套票」，期限內購票就送防疫紀念禮包。另雙北市民想出國，透過新北環狀線轉乘機捷進出機場，持單程票或電子票證，立即享8折優惠。

桃捷公司表示，桃園機場捷運與台北捷運聯合套票向來深受背包客喜愛，套票內含機捷台北車站到桃園機場來回票，及北捷48小時或72小時票二選一，優惠價分別只要520元與600元。

乘客可於機捷A1、A12、A13站詢問處，及桃園機場第一、二航廈入境大廳機捷服務櫃檯共5處購買這款套票。桃捷說明套票優點，從桃園機場快速直達台北僅需35分鐘，期限內可不限次數搭乘北捷，到市內各景點遊玩。

桃捷公司提到，自10月13日至11月12日止，只要購票就送防疫紀念禮包，內含酒精噴霧筆、北捷25周年紀念聯名口罩，數量有限贈完為止。北捷也加碼送永康商圈優惠券、故宮博物院、台灣博物館、兒童新樂園與貓空纜車等專屬好禮，持續至12月底。

另為鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，桃捷自10月13日起至11月12日，順勢推出機捷A3站轉乘機捷往返機場優惠方案，無論民眾出國或返國，在新北環狀線Y20站轉乘機捷A3站，往返機場A12站和A13站，持單程票或電子票證搭乘，即享8折優惠票價84元，現省21元。

桃捷公司表示，尤其機捷A3站設有預辦登機服務，欲出國者可在此托運行李，直接送抵桃園機場相當便利。桃捷強調，每日均落實車站與車廂防疫清消，保障乘客與員工安全，也提醒民眾搭乘捷運需全程戴口罩，共同維護安全乘車品質。