國道5號38K＋600高架橋下空間，設置縣內首座機車考照練習場，於今（6日）辦理開工祈福儀式。（吳佩蓉攝）

林姿妙表示，希望此場地能有效規畫，成為一個優質練習場，縣府很重視交通安全，如要騎機車一定要有駕照，行駛才安全，生命很寶貴。（吳佩蓉攝）

機車肇事車禍一直是國內道路交通安全的議題，其中無照駕駛佔相當重的比率，為提供宜蘭縣民安全便利機車考照練習場，宜蘭縣政府協請高速公路局提供國道5號38K＋600高架橋下空間，設置縣內首座機車考照練習場，於今（6日）辦理開工祈福儀式；縣長林姿妙表示，希望民眾有效利用練習場，安全考照。

縣府交通處表示，國人年滿18歲之後便可報考汽、機車駕照，而報考汽車駕照幾乎要至駕訓班報名受訓，但報考機車駕照大多是自行找一塊空地練習，對於初學騎乘機車行駛道路的安全觀念養成較薄弱。縣府遂協調高公局提供空間，新增機車考照練習場，讓報考者在取得駕照上路前，能培養正確的道路安全觀念。

交通處說明，因縣內亞洲駕訓班及良友駕訓班都在溪南，故溪北的年輕學子到溪南上課較不方便，縣長便要求交通處盡速尋找場地解決問題，遂與國公局協調此場地規畫練習場；國道5號高架橋下機車考照練習場新建工程，總經費300萬元，練習場面積約900平方公尺，預計今年12月初完工。

另，為響應交通部道安精進作為政策，縣府同步與宜蘭監理站合作，協調縣內有機車駕訓的亞洲駕訓班及良友駕訓班，即日起至年底，凡持宜蘭地區各大專院校或高中職學生證正本至駕訓班訓練，除專案補助1300元外，將額外再享有學費折抵500元。

林姿妙表示，希望此場地能有效規畫，成為一個優質練習場，縣府很重視交通安全，如要騎機車一定要有駕照，行駛才安全，生命很寶貴；縣府也跟監理站合作，協調縣內2個駕駛訓練班，培養報考者正確的道路安全觀念，安全上路、讓家人安心。