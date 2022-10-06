國民黨新竹市長參選人林耕仁6日開記者會公布共享E-bike政策，他說E-bike便利又省力，除可以滿足民眾通勤需求外，也適合做為休閒觀光的運具選擇，盼透過推動綠能、共享的E-bike，讓竹市成為的永續的宜居城市。

林耕仁6日與前新竹市長林政則，以及東區市議員參選人何志勇在競總共同舉辦「別再只是U-bike，進化升級E-bike」記者會，林耕仁說，E-bike有省力、省時等優點，可滿足民眾日常通勤需求，也能降低私人車輛使用，緩解交通壅塞情形。

林耕仁指出，新竹公共運輸的市占率僅6.9％，私人運具的市占率卻高達84.9％，竹市面積小、路幅不大，在公共運輸使用率極低的情形下，新竹市的道路無法負荷上下班巔峰時刻的龐大的車流量，因此他提出共享E-bike政見，盼普及後可分散部分的車潮。

林政則致詞時也說，他日前與何志勇一起在新竹17公里海岸線騎E-bike推廣新竹觀光，也宣傳E-bike與廣設腳踏車道政策，他也肯定林耕仁的共享E-bike的政策。

何志勇則表示，之前他也曾在市區與立委江啟臣一起推行E-bike，但市區腳踏車道建置不完善，唯一完善的車道在17公里海岸線，這剛好也是林政則前市長的政績。他認為，台中、嘉義都已經換成E-bike，新竹也應盡快實行，展現新竹的科技力。