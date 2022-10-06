美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，在美元走強下，信驊第三季營收優於預期，但對第四季產業調整仍存有疑慮，惟持續看好信驊長線營運前景，維持信驊中立評等、目標價1700元。

美系外資表示，信驊9月營收4.76億元，月增18%、年增56%，表現優於預期，主要是有鑑於美元走強，以及小程度上的小型BMC(遠端伺服器管理晶片)需求出現，總計第三季營收為13.07億元，季度減少8%，年增長39%，略優於市場預期的衰退10%，一部分原因來自於第三季美元匯價比第二季上漲7%。

美系外資表示，看好信驊長期營運增長的機會，來自於持續增加的半導體伺服器內容，預計信驊將走上新的產品軌道、即迷你BMC，9月到12月出貨量預計落在80~90萬，平均售價保持在6美元左右，話雖如此，對於第四季產業的持續調整仍有擔憂存在，尤其是來自以消費者為導向的美國超大規模企業，目前大多數超大規模企業現在正在計畫2023年的預算。現階段維持信驊中立評等、目標價1700元。