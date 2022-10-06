竹北市長選舉各黨派參選人都提出改善交通的政見，國民黨林為洲指目前的市民免費公車，尤其是竹北市西區的站次間隔太長，他提出DRTS「需求反應式運輸服務」政策，要以更彈性的運輸服務，提升市民搭乘的便利性。

林為洲表示，新竹客運在新竹縣各路線班車都出現減班，9月原要停駛16條路線，他和立委林思銘要求公路總局以增加補貼或路線整併等方式，讓竹客優化路線繼續營運，絕不能全部停駛。

林為洲說，竹北市西區是人口密度低的非都市化地區，運輸需求低且分散，市公所開辦的市民免費公車，行駛西區的有62、63、65、68號，市民向他反應往往要等30分鐘以上才會有一班車，往返不便利，也耽誤後續行程。

林為洲認為，公車固定路線固定班次的公共運輸服務方式，常因承載率低，導致營運虧損後，只能減少班次，造成到站間隔時間太長的問題，解方就是施行DRTS「需求反應式運輸服務」，打造更彈性的運輸服務。

林為洲指縣府9月初敬老愛心卡開通4大計程車隊服務，讓65歲以上長者搭乘計程車，每趟補助100元，每月上限500元，就是DRTS「需求反應式運輸服務」。

他提出DRTS政策，是由小巴或計程車代替公車，採取固定班次和彈性路線，需要搭乘的市民事先打電話至派遣中心預約搭車時間及地點，派遣中心負責安排路線接載，才能有效提升偏鄉的公共運輸效率，運輸業者也能永續經營。

林為洲說，竹北市是充滿活力的城市，有著高樓林立的一面，也有農村氣息的一面，照顧城市每個地方，讓竹北市每一角落的市民更有便利性，讓竹北東區、西區沒有距離，是市長的責任！