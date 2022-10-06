大同角頭「威震集團」涉及狙殺芳明館大哥黃恩源，從去年11月起陸續發生4起槍擊案件，檢警查出這些槍手和聯絡人，全部都曾當過董事長吳明達的司機、隨扈，還有關係企業三溫暖的員工，但吳明達4日遭逮捕時，卻辯稱集團是在做愛心、做公益，這些人好像曾在他身邊，但因為言行不端，在槍擊案發生前，集團就已陸續開除，仍強調他毫不知情。

檢警指出，李姓商人因與吳明達有千萬債務糾紛，2021年11月7日，蔡姓男子持槍前往李住的林口某社區，朝大門開槍示威，被逮後警方查出，蔡曾當過吳明達的司機。

2022年2月，曾是吳明達貼身隨扈的劉偉元、劉志偉，以50萬說動梁建偉、張修名，埋伏狙殺芳明館老大黃恩源，但2人臨場反悔，倒戈芳明館供出內情。

2022年4月27日，原本在天龍三溫暖工泉的林姓男子，持衝鋒槍前往芳明館據點「原生企業」掃射鐵門，事後林帶槍投案。

2022年5月7日，吳姓男子持槍前往士林區重慶北路某民宅，在門口開槍示威，吳隨後也持槍向警方投案，還辯稱是喝酒口角不爽對方，但檢警又查出吳是吳明達的司機，以上4案的涉案人，全部都與吳明達有關，經比對分析後，4日將吳明達再度拘捕。

面對相關事證，吳明達應訊時，仍繼續強調集團是在做愛心、做公益，這些糾紛他全都不清楚，這些槍手他「好像有看過」，但是集團發現這些人品性不端，後來陸續開除，他們是在離開集團後，才犯下這些案件，所以與他無關，北檢複訊後，以涉嫌重大，有串供逃亡之虞，將吳明達聲請羈押，台北地院6日下午開庭審理中。

北市警方表示，敢在北市開槍犯案，警方一定全力偵辦掃，切斷金流循線掃蕩幕後組織，給黑幫強力打擊。

威震集團董事長吳明達，因涉4起槍擊案件，遭北檢拘捕、聲押。(警方提供)