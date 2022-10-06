捷克參議院於9月下旬曾組團來台訪問，立陶宛則是第一個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，立委許智傑建議，目前台灣飛歐洲多偏西歐，缺乏北歐、中東區，未來是不是有機會設直航點，他並點名瑞典、捷克與立陶宛等3國可列為優先。交通部長王國材回應指華航正研究台灣直航捷克布拉格，民航局長則表示「覺得很難」，主要是客源不足。

許智傑今（6）日在立法院交通委員會質詢時表示，目前台灣飛歐洲包括英國、法國、德國、荷蘭、義大利、奧地利等，未來是不是有機會在東歐包括匈牙利、捷克等設直航點？另外瑞典國會議員日前訪台也談及可設直飛點，立陶宛及斯洛伐克也與台灣互動熱絡。

許智傑說，東歐過去曾被共產黨統治，厭惡俄羅斯和中國大陸，反倒對台灣印象很好，台灣應趁這一波擴大航點，加強國外觀光行銷。

王國材則說，以前飛歐洲就是法蘭克福、阿姆斯特丹等，目前已請華航研究直航捷克布拉格，「客源是很重要的考慮因素。」

9月中下旬捷克參議院主席組團來台，盼促成台北直航布拉格，9月27日立法院長游錫堃也在臉書表示「期待台灣與捷克能儘速直航」，透露和交通部長王國材及華航董事長謝世謙，對開闢「桃園-布拉格」直航交換意見，交通部跟華航已經評估台捷直航5年多，對於開闢更多歐洲航線樂觀其成，將加快研議及相關評估作業。

民航局局長林國顯則直言台灣跟捷克直飛「覺得很難」，雙方是有航權，但如果直飛只有台灣和捷克兩邊旅客，沒有轉機客，很難撐起一條航線。他並表示，捷克會來台灣的很少，反倒是台灣去東歐的還比較多。