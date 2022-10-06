海巡署以海軍沱江艦為藍圖，打造負責「平戰轉換」重要任務的「安平級巡防艦(600噸級)第5艘八里艦交船暨第6艘CG607吉安艦下水命名聯合典禮」，上午在高雄中信造船舉行。除了可預留搭載雄二及雄三反艦飛彈空間外，更加裝20機砲遙控砲塔及鎮海火箭彈，成為海巡艦隊中最具震赫威力的艦艇。

海巡署600噸級安平級吉安艦上午舉行下水典禮。(海巡署提供)

海巡署與台船參與人員在八里艦前合影。(海巡署提供)

上午吉安艦CG607以水上浮塢方式展現下水磅礡氣勢，並開放與會貴賓登「八里艦」參觀，在康周華艦長的帶領解說下，深入了解艦艇操作性能及平戰轉換功能。該型艦係以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門(2管) 20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土之重責大任。

安平級艦預留16枚雄二或雄三飛彈空間及系統管線，平時執行勤務不裝載，遇戰時狀況，由海軍迅速換裝反艦飛彈模組，並由海軍派員上艦執行飛彈戰備任務。

艦隊分署長廖德成致贈船模予海巡署主任秘書滕永俊少將夫婦。(海巡署提供)

中信造船董事長韓碧祥致贈八里艦船模予北機隊長林志明。(海巡署提供)

另外裝置於艦艏的20機砲遙控砲塔，主要是整合光電指揮儀、風速風向儀、船速儀及電羅經等航儀系設備，並且具備砲令自動演算功能及集火攻擊、自動追蹤目標等射擊模式，有效射程達2公里，可有效地節省操作所需人力，並更精準的打擊目標。

鎮海火箭彈則是由由中科院研製的灘岸火箭彈系統所研改而成，使用6具火箭發射筒，每具發射筒內有7管火箭彈，合計共42枚。其射程可達8公里，負責水面近戰防禦任務，同時該系統具備遙控與集火射擊模式，可整合船體姿態、船速、風速及風向等即時數據，支援砲令解算，搭配熱顯像系統的紅外線模式及夜視系統，可全天候執行水面目標搜索、辨識、測距及追蹤鎖定，降低人員臨戰風險，並節省人力操作。

「八里艦」原定於本(111)年12月31日前完成驗收交船，因工程進度順利，提前於本日辦理交船儀式。目前接艦同仁已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，成為北部地區機動海巡隊繼淡水艦後第二艘專責執行西北至台日海域護漁及維權任務的高速船艦；今日同時為另一艘同型船CG607，命名為「吉安艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，專責執行我國東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。

上午典禮中，由北部機動海巡隊隊長林志明代表受贈船模，海巡署主任秘書滕永俊為CG607命名揭牌，並依造船慣例邀請滕主任秘書夫人進行下水擲瓶儀式，預祝海巡造艦計畫順利圓滿完成。

海巡署表示，海巡新造各噸級艦艇性能及裝備大幅躍升，新型艦艇投入海上巡邏勤務，將可提升海上巡邏密度與勤務強度，有效執行海域巡防任務，面對緊張複雜之國際局勢，本署執法立場及決心不受影響，以維護國家海洋權益，守護民眾生命財產，確保漁民作業安全。