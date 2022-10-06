美國總統拜登今天視察伊恩颶風佛州災情，這是個充滿政治色彩的旅程，標誌著與共和黨批評者以及2024年潛在對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的停戰。

法新社報導，民主黨籍的拜登由第一夫人吉兒（Jill Biden）陪同，在佛州邁爾斯堡（Fort Myers）搭上直升機，從空中視察美國史上最強烈颶風之一伊恩（Hurricane Ian）帶來的災情。

拜登在親眼目睹滿目瘡痍後表示：「所有一切，都被這個歷史性、強烈且難以想像的風暴弄得支離破碎，不得不從頭開始。」

當局表示至少有93人因伊恩風災失去性命，美國電視台則援引當地官員的話報導，說有超過100人死亡。

對拜登而言，這趟佛州之行有個躲不掉的政治層面，把他帶進了迪尚特和前任總統川普的大本營。

表態尋求連任的拜登最終可能得和川普再次交手，或面對迪尚特的挑戰。

但這場風災卻讓雙方砲火暫時平息，拜登數次與迪尚特通電話，迪尚特也對聯邦政府迅速伸援的作法表示認可。

迪尚特致詞時表示：「總統先生，歡迎來到佛州，我們很感激能一起合作。」

拜登也暖語回應說，迪尚特「做得很好」，「我們有非常不同的政治哲學，但我們攜手合作」。