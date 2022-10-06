行政院在日前宣稱，政府妥善運用勞動基金，今年1到3月獲利210多億，國民黨團今痛批行政院大內宣假訊息，勞動部日前公布最新勞動基金運用績效，今年1至8月收益數虧損3204億元，等於是行政院幫每位勞工虧損1.7萬元，甚至超過2008年金融海嘯。

總召曾銘宗表示，勞動基金前8個月大虧3204億元，報酬率為-6.28％，是否有人為操作不當的情形發生，甚至在股市17000-18000點時，利用勞動基金進行護盤，要求勞動部必須說明是否利用勞動基金進行護盤？這攸關近1千萬勞工權益，股市大跌造成虧損，更讓勞保基金更早破產。

曾銘宗指出，依據勞動部預估，今年勞保基金7473億元、明年剩下6873億元、113年剩下5819億元、114年剩下4657億元，到了117年會正式破產；近期股市大跌，更加速勞保基金提前破產，而蔡政府在106年1月全國年金改革會議中宣示，軍公教勞將一起改革，結果只改革軍公教，攸關1千萬勞工的權益，迄今仍無動靜。

曾銘宗表示，蔡政府對勞保似乎不進行改革，只能用政府撥補方式填補缺口，109年撥補200億元、110年220億元，今年撥補300億元，明年預計將撥補450億元，呼籲蔡政府每年政府編列預算撥補1000億元，如此才能讓勞保基金不至於破產，快速惡化。

首席副書記長謝衣鳯表示，新制勞工退休基金史上共有4次虧損，2008年金融海嘯的時候為-6.05％、2011年歐債危機的時候為-3.94％，另外兩次則分別為2015年的-0.09，以及2018年的-2.07，新制勞退基金至今年8月，勞退新制收益率為-6.28％，超越了當年雷曼兄弟事件所引發的全球金融海嘯時的負成長。

國民黨團要求蔡政府，勞動基金是勞工的保命錢，不可用來股市護盤，要求審計部，在查核相關政府基金時，看看政府有無拿勞動基金去護盤，倘若有投入股市護盤，造成虧損，國民黨團會追求相關人員財務責任。