Youtuber奎丁有著美艷外型和32E性感身材，學生時期被封為「輔大豪波女神」，憑藉豪爽、不做作的性格，在IG累積超過68萬追蹤，近日奎丁激曬穿運動內衣的照片，尤其特寫胸部側面弧形的畫面，超級養眼性感，近日她則特意剪的髮型藏了2種風格，服裝也穿超辣的深V細肩洋裝，鏡頭也靠超近拍攝雪白雙峰，再度引起網友暴動。

奎丁今(6日)在IG放上新髮型的超美照片，並在貼文中寫下：「一下子想長髮，一下子又想短髮，乾脆一邊長一邊短，兩種感覺都有」，可見她輕抹紅色眼影的絕美瓜子臉中，左側短髮僅落到下巴處，單手略扶額頭對鏡頭放電，另一邊的長髮則落在胸口處，特別的是洋裝開出深Ｖ，使超巨雪肌線條滿到快要掉出來，另一方面，她的黑色洋裝的肩帶做得超級細，特寫看時似乎撐不住她的上圍重量，超刺激畫面成功粉絲們的目光。大家見到後，紛紛誇讚女神新造型：「讚！潮流新造型」、「小丁是美貌與智慧並重，性感女神的化身」、「我每天都在想雅典娜女帝」、「乾脆直接扛去結婚，啥感覺都有」、「雙重享受我愛妳」

奎丁新髮型與胸前深V的搭配，成功吸引粉絲目光。(圖/奎丁 IG)

奎丁運動內衣照有特寫傲人上圍的鏡頭，讓粉絲直呼「超級流量密碼」。(圖/奎丁 IG)

奎丁不久前曾穿深U運動內衣拍照，超傲人的E級曲線全被看光，同時擠出非常深邃的事業線，看起來就要撐爆灰色內衣，另一張照片奎丁趴在牆面側面露出超巨圓弧，還是以超近特寫鏡頭來拍攝，讓粉絲看到都說：「丁姐這側波我給100分」、「雖然我結婚了還是要吃冰淇淋吧」、「不可能不看吧」、「老婆的每一次出現，都讓我特別驚豔」、「阿丁身材真的沒有遺憾了」、「超級流量密碼」。