桃園市議員詹江村拿出中壢國民運動中心4月27日的公文，上頭記載多處牆面、羽球場天花板漏水，造成民眾運動使用會有安全疑慮。（圖取自詹江村臉書／陳夢茹桃園傳真）

桃園公共工程頻遭爆料出問題，從八德國民運動中心因地震隔音板掉落起，蘆竹國民運動中心遭點名電梯井漏水成鐘乳石、鋼索鏽蝕，被評為第4級的危險層級，藍營市議員昨再爆料接獲民眾陳情，中壢國民運動中心多處不明原因漏水，影響民眾使用安全，不過昨晚體育局長莊佳佳發文澄清昨天並無淹水，打臉議員的說法，對此藍營議員今在議事堂批評，並未指出漏水日期是昨天，早在數月前就曾發生，但體育局置之不理，臨時動議下午將赴中壢國民運動中心現場會勘。

市議員詹江村表示，體育局早在2021年9月22日就有接獲管理公司告知蘆竹國民運動中心電梯井嚴重漏水，造成電梯設備使用有安全疑慮，但體育局無視警告，今年1月12日例行保養時發現電梯井漏水狀況越來越嚴重，造成井內多項設備毀損，危及使用安全，2月2日發現電梯井鋼索鏽蝕，情況加劇，質疑明明去年就知道狀況很嚴重，管理公司也一再警告，體育局卻要等到2月12日才停止使用，危及民眾安全。

詹江村說，昨天有民眾反映中壢國民運動中心有漏水問題，更拿出4月27日的公文指出，公文白紙黑字寫到B梯、C梯牆面與5樓羽球館天花板有不明原因的漏水，羽球場漏水造成木質地板凸起，運動使用時會有安全疑慮，已影響場館運作及民眾使用權益，5月時地下停車場更出現大淹水的狀況，7月又再次淹水，他直呼，發文的照片並沒有寫日期，但造價如此昂貴的公共工程，無論是幾月淹水都不合理，況且漏水後的建物主結構都會受嚴重影響。

「危及民眾安全，動議下午就去現場會勘！」詹江村指出，管理公司都已正式行文告訴體育局有立即危險，但體育局非但不處理，還刻意掩飾、掩蓋事情真相，誤導使用者設備都是安全無虞，像是蘆竹國民運動中心鋼索鏽蝕一般民眾看不到，公文都已評定為第4級危險層級，漏水更成為鐘乳石，這都是公文裡面載明的文字，並不是我造謠，批評市長鄭文燦不該掩飾太平、欺騙使用者，於議事堂臨時動議下午立即前往中壢、蘆竹國民運動中心進行會勘，無人反對、動議通過，市府排定今天下午4點將於中壢國民運動中心會勘。

體育局回應，中壢國民運動中心淹水的照片為今年7月5日夏季致災型豪大雨時所拍攝的畫面，當時積水也和運動中心設施本身無關聯，是強降雨導致雨水自外部馬路漫流到地下室，並非肇因於建築物漏水，當時運動中心已即時處理也未造成災害。

體育局說，中壢國民運動中心於2012年開始辦理工程規畫設計暨促參前置作業，2014年核定基本設計、2015年完成細部設計，2015年12月30日開工、2018年7月6日竣工，2018年8月28日驗收合格，工程造價6億1289萬8112元，深受中壢市民喜愛，也是桃園市目前營運績效最好的運動中心。