國民黨新竹市長參選人林耕仁將在8日下午舉辦首場大型戶外造勢活動，主題為「雙十國慶嘉年華」，活動將走「親子歡樂風」，會場也將設置充氣遊樂設施，另也邀請台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫等人前來站台。

林耕仁競選總部發言人徐維遠指出，今年國慶日，執政黨又再度「去中華民國化」，視覺設計完全不見中華民國的意象，連國家的認同都不敢勇敢說出來，根本貽笑大方。

為此，林耕仁競選總部規畫在8日下午4點，於北區樹林頭公園停車場，舉辦「雙十國慶嘉年華」，主打「自己國家自己慶」，邀請所有認同中華民國、愛護台灣這塊土地的所有民眾，以親子歡樂、家庭互動的方式走出戶外，大聲地向中華民國說生日快樂。

徐維遠表示，這也是林耕仁第1場戶外大型造勢，也邀請「媽媽市長」台中市長盧秀燕、黨主席黨主席朱立倫、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前台北市副市長李永萍等人一同出席，歡慶國慶日。

徐維遠說，當天也現場也有金曲台語歌王洪榮宏、在地年輕樂團Sun day night 、暖男樂團擔綱現場演出，希望打造一場屬於市民的嘉年華會。