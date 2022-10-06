高市府青年局推行「青年創業貸款」，單次核貸金額最高可達200萬元，卻傳出有代辦業者打著「保證核貸」的名號，向民眾抽取15％代辦費，相當於借貸200萬元被抽頭30萬元。對此，高雄市長陳其邁表示，若涉及詐騙一定嚴懲到底並移送法辦，國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，相關單位應該從源頭審核、把關，才能避免不法事件發生。

近期有業者在臉書社團貼出可協助代辦高雄市青年創業貸款的廣告，疑似以標榜「保證核貸」，從中向民眾收取15％代辦費，若民眾成功核貸200萬元，等同會先被抽走30萬代辦費。

對此，陳其邁表示，青年局都有專人專案協助辦理青創貸款，假如在申請的過程，有任何問題可以直接撥打電話到青年局諮詢。若有涉及詐騙或者從中剝削、獲利，市府一定嚴懲到底並移送法辦。

青年局長張以理表示，這次的青創貸款黃牛案目前還沒有實質證據，目前也還在持續蒐證，如果發現有偽造青年局名義詐欺、剝削的行為，會跟警方合作進一步處理。申請青創貸款完成實質審查後，也會有實地訪查的程序，呼籲需要青創貸款青年依正常程序申請，不需要靠代辦，申辦手續相當簡單，青年局也都有專人協助處理。

柯志恩則認為，青年需要貸款就是因為他們需要這筆錢作為創業基金，承辦單位必須從源頭審核申請人的條件，如果源頭嚴格把關，就不會出現人頭或其他不法的情事，若真的有代辦業者抽取代辦費的事實發生，相關單位後續在這方面必須更謹慎小心。