今年11月將滿38歲的運動家捕手沃特(Stephen Vogt)，已經宣告本賽季過後將卸下選手戰袍，今天對天使的例行賽最終戰也是沃特職業生涯最後一舞，運動家特別邀請他的孩子替他唱名，果然成功帶來力量，沃特在生涯最後1個打席擊出全壘打，博得現場球迷熱烈掌聲。

沃特此戰擔任先發5棒捕手位置，在2局下半走向打擊區前，在場邊傳來令沃特相當熟悉的聲音，「即將上場打擊的是，我們的爸爸，21號，沃特。」原來這是沃特的孩子親自替爸爸唱名，現場也響起如雷歡呼聲，不過首打席面對大谷翔平，沃特擊出游擊方向滾地球遭刺殺。

Vogt's kids announced their dad before his at-bat, followed by a standing ovation from the fans 💛 pic.twitter.com/bZsklMgQUG — A's on NBCS (@NBCSAthletics) October 5, 2022

5局下1出局沃特獲得保送上壘，成為本場運動家第一位站上壘包的打者，也破了大谷翔平完全比賽的內容，隨後卡珀(Conner Capel)敲出高飛犧牲打送沃特回本壘得分。隨後戲劇化的一幕出現了，沃特7局下敲出本賽季第7發全壘打，幫助球隊取得2分領先，隊友也難掩興奮之情，紛紛走出休息區與沃特擁抱擊掌。

Stephen Vogt Homering in his last at bat as a Major Leaguer



How can you not be Romantic about baseball. pic.twitter.com/yKuGskRNNH — Starting 9 (@Starting9) October 5, 2022

沃特8局上進行守備熱身後退場，接受滿場球迷掌聲喝采，正式結束長達10年職業生涯。根據《Sportradar》數據，自1974年以來只有哈特(Corey Hart)、布蘭楊(Russell Branyan)、富爾墨(Brad Fullmer)、謝里丹(Pat Sheridan)及沃特，在大聯盟生涯首安是全壘打，最後1個打席又以開轟作結的球員。