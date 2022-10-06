全民瘋運動，不過板橋區新北市議員參選人廖裕德今指出，新北市體育運動經費六都最少，平均每人僅150元，吃兩個便當就沒了，他允諾若當選將全力推動新北市體育處升格為體育局，並要求增加工作人員員額及經費，讓新北市的體育成績能夠更上一層樓。

廖裕德表示，新北市有近四百萬的人口，在各項大大小小的運動比賽中，也都名列前茅，卻是全台六都唯一沒有體育局的縣市，去年新北市體育處編列9億元預算，但今年編列的預算卻只剩下6億元，足足少了三分之一，預算金額名列六都最後一名「如果以人口數平均換算，每人享有體育運動經費，僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了！」。

廖裕德呼籲國、民兩黨提名的新北市長候選人，在選舉期間應該要提出承諾，未來當選出任市長後，一定要在最短時間內，推動讓體育處升格為體育局，與其他五都並駕齊驅，並提高體育運動的相關預算經費額度及人員員額，在新北市打造一個更完善、更優質的運動環境。

新北市教育局表示，體育處這4年施政成果比起6都的體育局績效卓越，展現豐碩的施政成績，目前教育局下設體育處與教育部下設體育署是為同等定位，有助於體育人才的整體規劃，易於橫向聯繫。體育處多項全國第一的成效，充分展現體育處的績效及成果。

此外運動選手培育有完善的四級制度，運動員就業輔導訂定「新北市政府辦理績優運動選手就業輔導實施要點」，是6都唯3，並透過公私協力合作冠名職業隊，達6支職業隊伍，棒球（禾聯碩企業）、女子壘球（凱撒集團）、射箭（凱撒集團）、籃球隊（新北國王、新北中信特攻）及排球（中國人纖）。