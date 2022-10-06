警方起獲涉案鎮暴槍。（警方提供）

新北市26歲林姓男子向前女友27歲林女追討3萬元債務，昨（5日）晚林女帶現任男友35歲王男到三峽區三樹路姑娘廟與林男談判，雙方起口角，王男持鎮暴槍對林男射擊，林男胸口遭橡膠彈擊中倒地，王男隨即駕車載林女逃逸，林男自行就醫後已無大礙。三峽警分局接獲林男報案，2小時後循線逮捕王男，以傷害、恐嚇罪嫌送辦。

據了解，林男與林女去年3月開始交往，今年2月分手，但7月間林女突然現身要求復合，並向林男借款3萬元，林男同意。詎料，2人今年9月再因個性不合分手，林男遂向林女追討3萬元債務，但林女以「沒簽立借據」拒絕償還，林男不滿，約林女於昨晚到三峽區姑娘廟旁談判。

昨晚10時許林男到場，林女則與現任男友王男開車赴約，林女與王男還在車上就和林男起口角，王男恐嚇對林男及其家屬不利，並掏出鎮暴槍朝林男胸口射擊1槍，見林男倒地，隨即駕車逃逸。

林男疼痛稍減後起身自行就醫，所幸僅胸口挫傷，返家後向警方報案。三峽警循線追緝，於案發後2小時在新店區逮捕王男，王男坦承犯案，並帶員警前往棄槍地點取出作案槍枝。偵訊後，警方依傷害、恐嚇罪嫌將王男送辦，並通知林女到案說明。