台股本益比來到近年低點的10倍，大幅偏離長期平均，反映市場對企業獲利下修的保守預期，但伴隨負面消息陸續出籠，加上聯準會升息終點日漸清晰，台股利空打底後，未來勢將開始等待下一波景氣上升循環，近日也見摩根士丹利證券率先逆勢升評台股。元大投信認為，從中長期投資角度，現在可逐步逢回增持台股部位，特別是擁配息與潛在資本利得空間的高股息及優質龍頭標的。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊分析，第四季全球央行將進入升息高峰，美國聯準會持續提高基準利率的機率仍高，不過觀察生產者物價指數(PPI)有緩解情況，需求面則因升息轉弱，市場預期通膨狀況應朝降溫方向發展，因此評估2023年全球央行升息速度將逐漸收斂，股市評價面有機會減輕。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊並表示，台股占比高的半導體業、電子業在第四季持續調整庫存，2023年上半年電子新品上市搭配庫存漸近低點，產業景氣可望進入復甦期，車用、工控、雲端發展仍是主流，科技成長趨勢沒有因通膨或升息而停滯；傳產部分，原物料價格回落有助於降低生產成本，消費趨勢將由物品轉服務、家居轉戶外，雖通膨對消費面有影響，但消費板塊此消彼漲的力道更為顯著，建議把握台股評價仍低之際，展開中長線分批布局，並可選擇擁配息與潛在資本利得空間的高股息龍頭標的。

元大投信指出，台灣企業經歷產業升級後，抵禦經濟逆風能力優於其他新興市場國家，且持續受惠於全球供應鏈調整，出口表現相對穩健。台股基本面紮實而本益比來到近五年新低，考量龍頭企業面對利率走升或景氣波動有良好的應變能力，並在景氣復甦階段有機會拓展市佔率，整體具備高營運穩健度和穩定股利配發特色，是逢低增持、長期投資理想標的。