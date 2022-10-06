傳統旺季來臨，且半導體元件等缺料紓解，台達電(2308)下半年營運展望樂觀，美系外資及日系外資最新報告也同步喊買台達電，其中美系外資目標價從326元上調至350元，激勵台達電今天盤中股價強勢大漲，為今年1月12日以來新高，終場上漲3.34%，收278.5元。

半導體元件等缺料紓解，且車用、伺服器/網通電源及樓宇自動化需求強勁，台達電第3季營運展現強勁成長力道，有望創下單季歷史新高，美系外資及日系外資最新報告也同步力挺喊買。

美系外資最新報告指出，台達電目標是以其在電源管理及馬達製造，整合開發應用於電動汽車的驅動系統，預估台達電動汽車3年年複合成長率為48%，2025年達24億美元，我們提高台達電2022年到2024年每股盈餘預估，以反應電動汽車電子產品營收快速增長及營業淨利率的改善，重申台達電「加碼」評等，目標價由326元上調至350元。

日系外資則看好台達電下半年營運，認為台達電將從電動汽車、數據中心/伺服器、自動化等增長趨勢中受益，重申「買進」評等，目標價維持上看307元。

台達電前景看好，外資昨天也轉賣為買，推升台達電今天盤中股價創下近9個月新高。