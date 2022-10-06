每個人都想談一場不會分手的戀愛，但感情結局往往難控制，失戀也是常有的事，不過《搜狐網》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、天蠍座因為有戀愛恐慌症，深怕自己在感情裡受到傷害，所以面對愛情總是畏首畏尾，即便再愛一個人也不敢為了對方冒險。

TOP3：巨蟹座

巨蟹座因為內心缺乏安全感，所以喜歡試探別人，不僅結交朋友時小心翼翼的，就連談戀愛也不例外，除非對方百分之百靠譜，否則無法得到他們的信任，不過也因為如此，面對感情他們總是畏首畏尾的，深怕自己受傷害。

TOP2：金牛座

金牛座因為害怕承受不好的結果，所以不喜歡做有風險的投資，談戀愛時也是如此，他們總是害怕對方背叛、甩掉自己，因此只要感覺到有一絲絲的不對勁，他們就不會輕易開始新的戀情，即使再愛對方，也不敢為愛冒險。

TOP1：天蠍座

天蠍座談戀愛時容易懷疑對方，害怕對方背叛自己，甚至在剛開始喜歡上一個人的時候，他們的腦海中就會浮現各種悲觀的想法，深怕自己被對方甩掉。在這些想像之下，他們可能會刻意逃避愛情，並將內心感受隱藏起來，不讓任何人看清楚自己的內心世界。