長期關切動保權益的議員張美慧表示，喜見動權益通過，對花蓮友善動物城市，邁進一大步。（張美慧提供）

花蓮縣府研擬動物保護自治條例，經過專家學者與參酌大眾意見，提送縣議會審議通過，17條條文因地制宜，除規範飼主、土地管理責任外，也納入設動保諮詢委員等條文，長期在議會關切動保權益的議員張美慧表示，花蓮縣友善動物城市，向前邁進一大步。

現代動物保護意識抬頭，花蓮寵物及流浪貓狗的議題備受關注。花蓮縣府2021年3月起草動保自治條例，經多次研商、參酌各界意見，今7月將草案條文送交縣議會，張美慧提出，應設置動保諮詢委員會、稽查捕獸鋏案件、明訂雇主責任、協助民間動物收容處所事宜、設置寵物殯葬專區等建議。縣府後來彙整成17條，送交議會審議通過。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說明，除原本所提版本條文14條外，內容增納「設動物保護諮詢委員會」、「雇主應防止所僱勞工有宰殺特定寵物或販賣（購買、食用或持有其屠體、內臟）等行為」、「必要時得協調相關單位提供公有土地充作流浪犬隻收容處所」、「得規劃設置專區供特定寵物殯葬使用」等。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，去年至今年7月，花蓮動保案有92件，追車傷人72件、通報虐待或毒殺20件，花蓮縣幅員廣大，為強化管理責任，因地制宜納入「土地所有權人應善盡土地管理責任」、另外，條例中也明訂得視需要設置誘捕絕育設備，若惡意破壞將有罰則。

也強調，動保條例正式上路，縣府會加強宣導，因中央正推動動保法條法，花蓮縣動保條例也會持續滾動檢討。

縣議員張美慧說她參與農業小組逐條審議的「花蓮縣動物保護自治條例」，藉以落實動物保護觀念，也提升飼主責任。喜見花蓮動保友善更落實，自治條例上路後的實施情形，她將持續追蹤後續情況。