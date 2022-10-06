胡瓜（中）與阿翔派送大腸包小腸給鄉親。（民視提供）

《綜藝大集合》綜藝天王胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃以及賴慧如入圍第57屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」肯定，開心再傳佳績享譽國際，入圍2022亞洲影藝創意大獎最「最佳綜藝節目」及「最佳綜藝節目主持人」；今（6日）正好是錄影日，

民視特別準備「台灣美食應援車」給主持群、製作團隊以及現場中壢鄉親們，沒想到阿翔卻拿著「大腸包小腸」形容說觀眾是大腸、主持群是小腸，謝謝觀眾包住我們主持群，給我們這麼多力量支持著。

胡瓜也拿起應援餐車的串燒，象徵與觀眾的心「串」在一起，張家瑋更說代表一串肉疊著代表收視節節高升，籃籃跟郭忠祐更說與有榮焉，能在參與節目還入圍國際獎項。綜藝天王胡瓜說：「感謝隱形主持人就是我們鄉親，每次有婆婆媽媽的參與與不受控，為我們節目增添不少歡樂」，更是直喊入圍是「國際認證」把一切歸功給觀眾與節目製作團隊，把榮耀分享給每次外景凌晨出班以及最後一個收工的工作團隊，直誇每個幕後團隊，更感謝全世界的觀眾與評審看他們用心做節目，努力把歡笑帶給大家。