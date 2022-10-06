蔡政府遭爆介入《鏡電視》申照案引發外界批評聲浪不斷，民進黨創黨黨員的無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批，NCC已淪為民進黨對付政治異己的御用工具，他曾鍾愛的民進黨更已變成與「魔鬼交易」的墮落沉淪政黨；面對總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌介入疑雲，鄭痛批簡直是「官逼民反」。

鄭寶清今日在臉書發文表示，蔡英文與蘇貞昌究竟有沒有施壓獨立委員會NCC《鏡電視》申照案？演變至今宛如政治羅生門，在朝野各說各話的政治過程當中，浮現了蔡的政治親信、民進黨前祕書長洪耀福曾對NCC主委陳耀祥表達「關心」的政治訊息，到底是關心還是「關說」容或有灰色地帶的政治模糊空間，但至少也直接證明，蔡政府團隊的政治黑手的確已正式介入《鏡電視》的申照過程。

鄭寶清指出，NCC已淪為民進黨對付政治異己的御用工具，電子媒體「第四權」的監督政府獨立空間已受到戕害，媒體獨立自主與人民言論自由的保障完全蕩然無存，台灣的民主自由政治體制已經出現破口，甚至更已徹底瓦解，台灣正式走回黨政控制媒體與箝制言論自由的威權統治老路。民進黨與當年他們與民主前輩共同打拚走上街頭，「捍衛言論自由、打破媒體壟斷」的創黨精神真的已消失無蹤了，難道他們還要為了所謂的民進黨繼續執政「大局」，把大家的民主、法治、自由、人權的「靈魂」都出賣了嗎？

對此，鄭寶清強調，他曾鍾愛民進黨，但民進黨已變成與「魔鬼交易」的墮落沉淪政黨；他更愛寶島台灣，但已被民進黨全面執政的政治黑手，汚染了純淨的民主自由政治天空；他熱愛他的美麗故鄉桃園，但是桃園竟已被市長鄭文燦的「暗黑帝國」共犯結構所詐騙、炸光殆盡。

鄭寶清質疑，難道我們還要繼續眼睜睜讓家園被可惡至極的「小英天下太子燦，洪氏兄弟阿國黨」摧殘蹂躪嗎？難道要做到黨政軍退出媒體經營、停止介入媒體獨立運作真的就有這麼的困難嗎？難道真的要走到「官逼民反」置天下蒼生於不顧的政治輓歌嗎？