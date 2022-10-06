本土今增46423例確診，另有57人死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，有一位年僅20歲的年輕男子，個案沒有慢性病，有打過3劑疫苗，頭痛1個月沒有改善，9月30日意識喪失，驗出陽性確診，經治療仍在10月3日死亡。

指揮中心表示，今增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上疫苗。確診日介於9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日。

羅一鈞說，今天新增的死亡個案中，有1名年輕死亡個案為20多歲、無慢性病、接種3劑疫苗的男子，頭痛1個月後，9月30日突然意識喪失至急診，PCR陽性確診，Ct值17，電腦斷層顯示有腦出血、腦水腫，緊急手術後，於加護病房照護，不過病情仍惡化，於10月3日過世。

根據指揮中心統計，截至目前，國內共累計673萬1939例確診、1萬1337例死亡。