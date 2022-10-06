陳姓男子面對警方詢問姓名、住處，跳針回：「我住台灣啊！」請他出示證件，卻望向許願池尋找。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台中市霧峰區50歲的陳姓男子4日飲酒後，步履蹣跚走進南投縣登輝路一家廟宇，竟大剌剌地跳進廟中的許願池洗澡，嚇得信眾驚慌失措，因為廟方人員勸導不聽報警，到場處理警員詢問陳男姓名及住家地址，陳男反覆說：「我住台灣啊！」最後警方送陳男離開廟宇。

草屯分局中正派出所警員呂承諭、潘政昕4日下午執行巡邏勤務，獲報前往登輝路的廟宇，到場發現陳男赤裸上身，正在廟前的許願池洗澡，且渾身酒氣；當時正在進行值勤區查察勤務的警員廖健宏、張於歆聽聞也赴現場支援。

警員問：「你怎麼來的？」陳男回：「我住台灣啊！」警員發現他講不清楚，追問陳男是否隨身攜帶證件？陳男行徑詭異探向許願池尋找，詢問其姓名、住家地址，陳男反覆說：「我住台灣啊！」最後陳男提供身分證字號供查詢，才送陳男離開返家。

草屯分局指出，陳男酒後僅行為失序，經確認沒有攜帶違禁品，也沒有造成毀損等情事，為了避免陳男酒醉獨自回家途中發生危險送他返家，同仁面對醉漢妥善處置，還被民眾於網路社群發文讚許，提升警察形象，殊堪表揚。

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