2050淨零排放是全球共同目標，針對台灣企業淨零轉型需求，工研院在經濟部標準檢驗局支持下，率先取得財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation；TAF）溫室氣體查證機構認證資格，提供國內產業進行碳盤查第3方查證服務，並簽約合作淨零排放，推升企業邁向綠色轉型與低碳化。

以出口導向的台灣，面對國際碳管制的趨勢挑戰下，政府呼籲企業須訂定淨零排放目標期程。工研院量測技術發展中心執行長林增耀表示，工研院長期致力發展量測標準測試驗證等技術，在數位與淨零這兩個重要議題中，提供計量應用服務。

各國在發展淨零排放的過程中，推出針對碳排放進行定價的政策，包括：碳稅、碳費、總量管制、碳交易等制度，藉以規範管制，減少氣體排放。工研院副院長彭裕民表示，我國政府近年也開始輔導國內企業計算產品的碳排放量，但根據經濟部工業局2021年的盤查結果，國內超過10萬家廠商有急迫的碳盤查需求，經統計合格的查證機構僅有7家。

彭裕民表示，工研院作為推動產業淨零排放的堅實夥伴，藉由新成立的溫室氣體查證機構，來舒緩業界面對查證機構不足的壓力，協助國家產業因應國際溫室氣體管理系統標準與國家規範。

為協助台灣產業迎接未來的溫室氣體相關法令，林增耀表示，工研院推動組織溫室氣體（ISO 14064-1）查證機構，並取得TAF溫室氣體查證機構資格，由於TAF已簽署國際認證論壇溫室氣體多邊相互承認協議，查證結果獲得國際認可，更有助提高廠商盤查報告的可信度。有鑑於國內企業多以半導體與光電材料等電子產業為主，目前率先啟動電子零組件製造業廠商的碳盤查查證申請，積極打造零碳產業，提升國際競爭力。