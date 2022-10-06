台中市長盧秀燕上午出席動土典禮表示，美群國小的活動中心共構幼兒園，盼能為大里帶來更多教育資源。（潘虹恩攝）

活動中心暨幼兒園地上有3 層樓，其中1、2樓為幼兒園， 3樓則為活動中心，總樓地板面積3821平方公尺。（潘虹恩攝）

台中大里區美群國小6日舉辦活動中心暨幼兒園共構工程祈福動土典禮，台中市長盧秀燕上午出席表示，美群國小的活動中心是大里區學校興建的第4座，且結合幼兒園，盼能為大里帶來更多教育資源；預計於113年開始招生，可招收2歲專班2班與3至5歲混齡班6班。

盧秀燕表示，她相當看重教育與文化，上任後積極爭取補強學校資源、推動公幼公托；早期原縣區許多學校規劃時經費較不足，許多學校只蓋校舍、操場，沒有禮堂，她認為「學校設備齊全，有教室、有操場、有禮堂」相當重要，先前大里區已有3個學校禮堂動工，美群國小是第4座。

盧秀燕進一步表示，大里區近年人口暴增，已成為台中市人口數第3大行政區，許多年輕家庭排不到公幼；美群國小目前僅有2班公幼，因此這次興建禮堂的過程中，同時規畫以共構方式興建幼兒園，將會招生8班，讓學校需求一次補足。

盧秀燕指出，此次美群國民小學活動中心暨幼兒園共構興建工程由教育部國民及學前教育署編列1億794萬元預算，市府自籌7441萬元，合計經費新臺幣1億8235萬元，盼落成後可以造福大里區幼生及學童。

美群國小校長葉中雄說明，活動中心暨幼兒園是地上3 層樓的建築，其中1、2樓為幼兒園，有14間室內活動室供幼兒活動、午休及教師教學使用，另也規劃教師辦公室、廚房和配膳室、教保準備室及圖書會議室；3樓則為活動中心，總樓地板面積3821平方公尺。預計113學年度開始招生，幼兒園將從原本的2班增加到8班，預計招收2歲專班2班（32人）、3 至5歲混齡班6班（180人），合計能招收212位學童。