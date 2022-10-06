觀音區公所表示，洗手台下方有白鐵架支撐固定，整體結構無虞，將立即修補防水條龜裂處。（觀音區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯重劃區人口逐漸成長，市府耗資4450萬元打造草新、富林市民活動中心暨公設民營托嬰中心，去年9月初啟用。近日有民眾反映，活動中心廁所洗手台與牆壁固定處出現裂痕，擔心塌陷危險。對此，觀音區公所表示，推測遭外力往上抬導致防水條龜裂，支撐鐵架仍穩固鎖緊，今下午會立即修補，讓民眾安心使用。

草新、富林市民活動中心1樓為公托中心、2樓是可容納150人的多功能活動場館。據了解，活動中心啟用後，現今每周二、三、四、五均有地方社區或團體借用場地，進行各類活動及桌球、舞蹈和羽球等運動，使用狀況頻繁，借用團體使用後也需自行整理清潔環境。

近來有民眾發現，位屬市民活動中心的1樓廁所，洗手台與牆壁固定處周圍竟出現裂痕，看得都令人緊張會有塌陷風險，且平時有許多大小朋友在此活動，若不慎遇上意外恐有危險。

對此，負責市民活動中心維護管理的觀音區公所民政課說明，今早派員到場檢查，確認洗手台結構沒問題，下方支撐固定的白鐵架均緊鎖十分穩固。關於民眾反映裂痕部分，為洗手台周圍防水條龜裂，因下方有鐵架固定，初步推測是遭到外力往上拉抬，洗手台座才會被移動。

民政課表示，今下午將立即修補防水條龜裂處，並研擬張貼告示牌，提醒民眾請勿將洗上台向上抬起。觀音區公所工務課也強調，草新、富林市民活動中心的建築構造均符合法令規定，民眾可安心使用。