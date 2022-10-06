台股開高震盪，早盤後指數一度衝上13899點、距離13900關卡僅剩臨門一腳，盤面由高價股、權值股掛帥，惟其後指數漲幅收斂震盪，終場在台積電(2330)帶動下，上演擺尾拉抬，終場收漲90.62點、報在13892.05點、成交量為1754.93億元。目前台股5日線已翻揚，10日均線快速往下扣低，短線反彈有機會挑戰月線。

權值股部分，台積電開高震盪、收漲1.35%，收在451元，朝月線靠攏，股王大立光(3008)9月營收報喜，重新站上50億元大關，股價開高走高，大漲逾5%；股王信驊(5274)早盤後股價紅翻黑，收跌1.3%，拉近與大立光差距，聯發科(2454)在9月營收公布前，市場轉趨觀望，今下跌2%。其餘大型股鴻海(2317)小漲0.47%，聯電(2303)上揚逾1.5%。

航運股今亦表現不俗，貨櫃三雄長榮(2603)收在平盤附近，陽明(2609)、萬海(2615)分別上漲近0.5%、1%；航運股長榮航(2618)尾盤拉高上揚2.6%，華航(2610)收漲1.2%。散裝航運有中航(2612)大漲近3.5%，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)也分別上漲2.5%、1.5%。

汽車概念股今也為盤面重要熱點，堤維西(1522)、永新-KY(4557)大漲約4.5%，帝寶(6605)漲幅也逾4%，另外，和泰車(2207)漲幅也近3%。

分析師表示，後續觀察台股在未來是否能守穩不再大跌，若能維持近三日持續走高的狀況，那反彈趨勢便可望確立，另外，也可觀察美股超級財報周產業龍頭釋出展望，以及台幣是否止貶。技術面上，儘管中、長線空頭格局未出現扭轉，但5日線已翻揚，10日均線快速往下扣低，反彈有機會挑戰月均線。