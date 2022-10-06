國民黨台北市長參選人蔣萬安今天與社會住宅推動聯盟會面，他會後表示，住盟的5大訴求都給予支持，續推動社會住宅這個方向目標不變，目標會階段性先達到5萬戶，後續再看是否能夠達到住盟估算的北市需求5.7萬戶目標。

社會住宅推動聯盟召集人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱現場贈書給蔣萬安，並合影留念。蔣萬安說明，住盟5大訴求都給予支持，首先，持續推動社會住宅方向目標不變，會階段性先達到5萬戶目標，後續再看是否能夠達到住盟所估算北市需求，5.7萬戶目標。

蔣萬安說，第2部分，未來相關都市更新或都市開發，希望能夠回饋給社宅包括得到相關容獎、容移，透過租金等等各方面回饋給社宅。第3則是未來可以加入所得收入，級距式計算租金。

蔣萬安表示，第4個希望未來跟中央在各縣市蓋社宅，以北市為例，不希望一市兩制或一市多制，希望入住資格、要件標準、租金都能要一致，後續營運管理方面才能更好，將會積極跟中央住都中心協調。

他表示，第5個訴求是參考國外例子，所謂「輪候制」，目前社宅是採抽籤制，牽涉到權利義務的發生時間點，因此未來邀請專家學者共同研究參考國外做法是不是適用台灣社宅的情形。

蔣萬說，因為牽涉層面比較廣，還有法律規定包括繼承、權利移轉等等，國外都值得參考，他們訴求召集各界領袖與專家學者，將國外例子與相關法規、權利規畫，進行可行性研究再來規畫。

蔣萬安強調，他認為5個方向都很好，謝謝夥伴提出很多建議，居住正義、居住環境、年輕人在北市居住減輕負擔，針對經濟弱勢改善居住環境、保障居住權益，大家都有共識，未來大家一起努力，希望台北市越來越好。

媒體詢問，蔣萬安日前提出「青銀換居」政策，要如何提升長輩搬入社宅意願？蔣說，要化被動為主動，今天拜會NGO夥伴，就是希望透過公私協力結合民間力量，主動媒合長輩，告訴他們，第一，沒有離開原本熟悉環境，第二是未來這裡社宅蓋好，保留一定戶數、有電梯、有新環境，讓他們感受到，對他們生活全面提升。

他提到，同樣主動媒合年輕朋友，告訴他們未來老舊公寓重新整修改建以後，環境改善，同時空間也是符合大家需求，租金也會便宜可負擔。