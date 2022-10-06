陳時中環南市場造勢民眾猝死，引爆藍綠市議員口水戰！國民黨北市議員鍾小平以手機照片指民眾心肌梗塞時，台北市長參選人陳時中與綠營議員仍在台上合唱，事後民進黨北市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培4人日前在臉書發文澄清，並批評鍾小平，鍾今到北檢控告4人誹謗，劉耀仁4人認為鍾消費死者，且指控不實，今天下午也到台北地檢署聲稱要反控鍾男妨害名譽、妨害選舉。吳沛憶並批鍾「利用政治操作，真是中正萬華之恥」。

本案緣於本月2日，台北市長參選人陳時中參加環南市場攤商聯誼會晚會，席間有民眾因心肌梗塞陷入昏迷，之後送醫不治，鍾小平即以手機照片發文，指劉耀仁、吳沛憶及陳時中當時仍在台上合唱。

事後劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培4人在臉書上發文澄清時間序，指當時陳時中及劉耀仁、吳沛憶早已離開會場，影射鍾小平發文內容有問題，引發鍾小平不滿，今天上午找助理到北檢提告劉耀仁4人誹謗。

劉耀仁4人得知此事，認為鍾小平身為政治人物，所應接受之合理評論，利用不實告訴影響他們聲譽及選情，不排除委請律師對鍾提告妨害名譽及妨害選舉。