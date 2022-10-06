與莒光樓有關的郵票、明信片、紙鈔、瓷器等文物都在特展中重現，呈現莒光樓見證戰地金門的歷程與變遷(于家麒攝)

整修後的莒光樓內部呈現明亮簡潔，展覽特別設置了互動多媒體影音區及拍照打卡牆(圖／金門縣政府提供)

老兵-潘木生(右)割愛共三千五百張蓋有郵戳的莒光樓郵票，再由策展團隊設計、拼貼成莒光樓造型的作品(圖／讀者提供)

戰地金門著名的地標性建築「莒光樓」自啟用至今秋屆滿70週年，為了呈現該建築藝術及歷史價值，目前正舉辦「莒光樓70周年紀念特展」，針對其70年來歷史特色、建物風格、文化形象與未來新生等內容進行展覽與介紹，呈現莒光樓見證戰地金門的歷程與變遷。

莒光樓的興建構思始於1952年元月，當時先總統蔣中正題頒「毋忘在莒」於太武山巔，用意在訓勉前線軍民，以前史為證，勿忘失土及反攻復國的衷心。當時金門防衛司令部司令官胡璉將軍一貫主張「建軍必先建立精神」，他在「金門憶舊」書中述及興建莒光樓的構想，出發點便是表彰金門歷次戰役的英勇官兵、紀念前功、砥礪後進。

莒光樓為仿古的宮殿城樓型式建築，造型概念源自中華古典建築。樓高三層，飛簷畫棟、珠璧交輝，先後入選金門新二十四景、金門新十景，登樓攬勝，近瞻浦江煙雨，遠眺島礁崢嶸，見證金門戰地的發展歷史與變遷，具有重要藝術及歷史價值。

邁入白金週年之際，金門縣政府自今(2022)年仲春起進行封館修繕，歷時約半年的環境改善計畫完工，莒光樓內部呈現明亮簡潔，為了呈現莒光樓建築藝術及歷史價值，重現文化風華，特別策辦「莒光樓70週年紀念展」，介紹莒光樓大事記、建築風格與意涵、歷史價值與精神象徵，並搭配展示老照片、相關文化物件等。

莒光樓是戰地金門的精神象徵，曾四度被郵政總局用作郵票主題，發行遍及海內外，有如「金門的名片」；本次特展幸得一位長年收藏郵鈔的老兵-潘木生割愛，依顏色整理共三千五百張蓋有郵戳的莒光樓郵票，再由策展團隊設計、拼貼成莒光樓造型的作品。

日前特別帶著女兒到莒光樓參加活動的潘木生表示，他年輕時就嚮往金門戰地史蹟，所以收集了不少與金門相關的藏品，他體認早年眷村生活不易，便以收購郵票變現來援助困頓的老兵家庭，多年下來累積了萬枚莒光樓郵票，他說一枚郵票乘載一份情感，這次有機會把藏品變成展品，也感到欣慰。

此外，為了提升年輕世代更親近歷史建築的感度，該展覽特別設置了互動多媒體影音區及拍照打卡牆「藝起莒光」，10月7日起至10月9日民眾只要在莒光樓拍照留影，再到金門歷史民俗博物館1樓服務台出示合照並打卡，就可以得到精美的紀念小禮物，每日限量100份，數量有限，送完為止。